I convocati dell’Udinese: c’è anche l’ex viola De Maio

Mister Nicola ha convocato 22 giocatori per la gara di domani contro la Fiorentina

Nella lista dei 22 convocati da Davide Nicola c’è anche l’ex Fiorentina De Maio, arrivato da poco in Friuli. Presente anche un altro ex viola di vecchia data come Behrami.

I convocati dell’Udinese: Musso, Nicolas, Perisan, De Maio, Ekong, Nuytinck, Opoku, Stryger, Ter Avest, Wilmot, Zeegelaar, Behrami, D’Alessandro, De Paul, Fofana, Ingelsson, Mandragora, Lasagna, Micin, Okaka, Pussetto, Teodorczyk.