Come riporta il Corriere dello Sport Stadio, ora è possibile. E dopo il pareggio del Milan ancora di più. Se alla Fiorentina riuscisse davvero a raggiungere l’Europa League, questa stagione resterebbe indimenticabile anche sul piano sportivo. Purtroppo lo sarà comunque, perché la tragedia della perdita del capitano accompagnerà la squadra, l’allenatore e la gente di Firenze per sempre. Ma da quella assenza, la Fiorentina ha tratto un’energia spaventosa, una forza nuova, una rabbia che non riesce a colmare. Dalla morte di Astori la Fiorentina non si è più fermata. Lotta sempre e comunque.

Pioli dice, a ragione, che interpretare il senso di queste vittorie soltanto col nuovo spirito sarebbe riduttivo. Il carattere c’è, la grinta pure, ma insieme al gioco, all’organizzazione, alla resistenza fisica, all’ordine tattico. La Fiorentina ha infilato una serie di 6 vittorie, come nel 63-64, come a cavallo del 2014-15 e 2015-16, adesso l’obiettivo è avvicinare il record delle 8 vittorie del campionato 1959-60.

Ma oggi, dopo aver staccato di due punti la Sampdoria e l’Atalanta, raggiunto il 7° posto solitario e avvicinato il Milan, la Fiorentina può puntare davvero all’Europa League. Non è più un sogno, è un obiettivo, anche se Pioli dice di non guardare la classifica. Che ora vede il Milan sesto a 52 punti, la Fiorentina settima con 50, Samp e Atalanta ottave con 48.

Superata la trasferta dell’Olimpico contro la Roma, nelle prossime sette giornate i viola avranno due gare difficilissime (se viste in questo momento), ma tutt’e due al Franchi, contro la Lazio e contro il Napoli. Chiuderà poi il campionato a San Siro, contro il Milan. Giocherà le altre 4 gare contro avversarie impegnate nella lotta per la salvezza: Spal (la prossima in casa), Sassuolo (a Reggio Emilia), Genoa (a Marassi) e Cagliari (la penultima al Franchi). Non ha una gara… comoda, anche se in prospettiva non possiamo sapere, per esempio, se il Cagliari alla penultima sarà già salvo o se il Milan, all’ultima, sarà già in Europa League.

Se prendiamo le 21 gare che devono disputare le tre squadre in corsa per il 7° posto (il Milan è solo un po’ più in là), la più difficile dovrà giocarla la Sampdoria all’Allianz Stadium contro la Juventus, nella prossima giornata. La squadra di Giampaolo ha una sola gara… tranquilla, in casa contro il Bologna nel turno infrasettimanale. Alla penultima affronterà il Napoli e chissà se in quel momento gli azzurri saranno ancora in corsa per lo scudetto. Rispetto a Fiorentina e Samp, l’Atalanta ha un calendario meno impegnativo. Alla prossima giocherà contro l’Inter in casa, poi andrà a Benevento, quindi due gare sul proprio campo contro Torino e Genoa, chiuderà il campionato in Sardegna e anche in questo caso non possiamo sapere se il Cagliari sarà già salvo o avrà ancora bisogno di punti per restare in A. Il classico “viviamo alla giornata” è sempre più attuale.