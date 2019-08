Corvino, dopo l’addio alla Fiorentina si gode il mare di Otranto

L’ex direttore generale dei viola ‘pizzicato’ al mare nel suo Salento in questi giorni.

Mentre la Fiorentina è nel vivo del calciomercato e sta cercando di rivoluzionare la squadra, con Daniele Pradè e Joe Barone, l’ex dg viola Pantaleo Corvino è stato ‘pizzicato’ al mare nel suo Salento. Come riporta il Quotidiano di Puglia, Corvino in questi giorni ha deciso di staccare la spina e di godersi un periodo di riposo nelle località turistiche del Salento. Il direttore di Vernole è stato anche fotografato ad Otranto, in provincia di Lecce, a bordo mare. In attesa, chissà, di una nuova avventura calcistica.

(foto del Quotidiano di Puglia)