Corvino ha già liberato l’ufficio a Firenze, Salica quasi. Spalletti…

Previsto incontro tra Rocco Commisso e i Della Valle a Milano, mentre a Firenze la dirigenza si prepara a lasciare la mano. Come riporta il Tgr Toscana, Pantaleo Corvino avrebbe già liberato il suo ufficio a Firenze, il vice presidente Gino Salica quasi. La dirigenza, del resto, con Commisso cambierà totalmente, ad eccezione di Giancarlo Antognoni, che potrebbe avere un nuovo ruolo. Intanto, salgono le quotazioni per vedere in panchina Luciano Spalletti, toscano e grande tifoso viola che ha lasciato di recente l’Inter.