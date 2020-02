Criscito, lascia Pegli senza parlare. Pradè valuta le alternative, tentativo per Laxalt

Continua a rimanere in stand by il futuro di Domenico Criscito, che però sembra orientato a rimanere al Genoa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno sarebbe sempre meno convinto di lasciare la Liguria in questa finestra di mercato. Nuovi contatti sono previsti nel pomeriggio, con gli agenti che lasciano aperta una porta.

Intanto, il giocatore, ha da poco lasciato Pegli dopo l’allenamento, senza rilasciare dichiarazioni sul suo futuro.

Cominciano ad emergere le alternative, perché la Fiorentina un giocatore in quel ruolo lo vuole fare. Secondo Alfredo Pedullà resiste il ‘solito’ Juan Jesus, ma in questi minuti si sta facendo un tentativo per Laxalt.