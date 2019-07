Da Lupatelli a Terracciano, Pradè riparte da un portiere. Firma fino al 2021

Nel 2012 il ds aprì il nuovo ciclo con Lupatelli, ora il primo acquisto (è un ritorno, dopo i sei mesi in prestito) è Terracciano.

Pietro Terracciano, 29 anni, ha già raggiunto il ritiro di Moena. Sarà lui il vice Dragowski, l’uomo d’esperienza capace di fare da collante dell’intero spogliatoio. Come nel 2012, quando Pradè ripartì da Cristiano Lupatelli, esperienza e virtù in unico condensato, anche stavolta il primo acquisto è stato quello di un elemento capace di arricchire il valore del gruppo, oltre che di farsi valere quando chiamato in causa, come accaduto con Lazio e Cagliari, in occasione dell’infortunio di Lafont. Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.

FIRMA. In mattinata è arrivato l'annuncio ufficiale. Terracciano firma un contratto che lo legherà ai viola fino al 2021.