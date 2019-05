Mentre la Fiorentina sprofonda in classifica, la squadra di Montella continua a non trovare neanche la via del gol

Ad inizio la stagione erano i pareggi a farla da padrone in casa Fiorentina. Con pochi gol fatti, ma anche pochi subiti. Poi, da Gennaio, il cambio di marcia del reparto offensivo, con Muriel su tutti, seguito da Chiesa, in gol a raffica. Con conseguente, però, un disastroso rendimento difensivo che ha portato alla serie di pareggi con goleade. Quindi la nuova inversione di tendenza: nuovamente equilibrio, ma astinenza da gol segnati disarmante.

Nonostante il cambio di allenatore, la Fiorentina non solo non fa punti, perdendo praticamente sempre. Ma non segna neppure. Quella contro il Milan è la terza gara di fila in cui la squadra viola neanche trova la via del gol. Aspetto, che nella gestione Montella, è diventato quasi una costante, visto che in 6 gare la sua Fiorentina è rimasta all’asciutto in 4 partite (67%). Striscia che si allunga ancora se inseriamo anche il ko col Frosinone, anche quello senza segnare.

E dire che con Montella si era visto sempre un calcio propositivo e offensivo. Con i record frantumati nella sua prima gestione di reti segnate, ad esempio, sia in assoluto in un campionato di Serie A che nelle gare in trasferta.

Per non parlare della molteplicità di soluzioni che il tecnico viola ha provato. Da Muriel-Simeone in tandem, a Muriel-Chiesa-Mirallas nel tridente, fino al 3-5-2 con Chiesa esterno, ma anche con Mirallas esterno alla Joaquin e Chiesa di punta. Dentro con più minutaggio anche Vlahovic. Ma niente da fare. E se contro l’Empoli Dragowski ha negato il gol in due-tre circostanze in modo clamoroso, contro il Milan sono state pochissime le chance da rete per i viola. Che rischia di scivolare nella seconda metà della classifica anche per occasioni create, e per gol segnati.

Il reparto d’attacco è in crisi nera. L’ultima rete in campionato di Muriel è arrivata il 10 marzo contro la Lazio. Nel mezzo solo il gol all’Atalanta in Coppa. Simeone nel 2019 ha fatto 4 gol, due dei quali sono stati il 6-1 ed il 7-1 alla Roma. Chiesa non segna da marzo, Mirallas ha fatto solo 2 gol in tutta la stagione.

E contro Parma e Genoa, le ultime due gare di questa terribile stagione, i numeri possono ancora peggiorare.