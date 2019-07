Spunta un nome nuovo in ottica Fiorentina, direttamente dal Brasile. Sondaggio viola per Lucas Verissimo del Santos

Secondo quanto riporta Espn Brasil, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul difensore del Santos classe 1995 Lucas Verissimo. Descritto come un regista difensivo, ha una valutazione di mercato attorno ai 6 milioni di euro, e il Santos vorrebbe una cifra di poco superiore a quella che la Fiorentina ha incassato dal Palmeiras per Hugo. In passato è stato accostato anche a Lazio, Sampdoria, Roma e Torino.