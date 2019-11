Dal centro sportivo: Caceres in gruppo, Vlahovic in vantaggio su Boateng

Il difensore uruguaiano ha svolto l’intera seduta pomeridiana con il resto del gruppo e si candida per una convocazione a Cagliari

Arrivano novità importanti dal centro sportivo Davide Astori, dove la Fiorentina oggi ha svolto una doppia seduta di allenamento. Se fino a ieri circolava pessimismo sulla possibilità di recuperare Martin Caceres in vista della sfida in Sardegna col Cagliari oggi c’è qualche speranza in più.

Secondo quanto riportato da Radio Bruno, infatti, il difensore uruguaiano ha svolto l’intera seduta pomeridiana con il resto del gruppo, compresa anche la partitella. Questo rilancia prepotentemente una candidatura per vedere El Pelado tra i convocati di Montella e forse anche in campo ad ostacolare Simeone e compagni.

PIÙ VLAHOVIC CHE BOATENG. Per quanto riguarda il resto della formazione, le indiscrezioni dal centro sportivo danno un Vlahovic in netto vantaggio su Boateng per una maglia da titolare domenica (ore 12.30) contro il Cagliari.