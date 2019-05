Dalla Fiorentina all’Empoli: ecco il calendario delle squadre non ancora salve

Con la vittoria della squadra di Andreazzoli si accorcia ancora la classifica nella zona bassa e dalla Fiorentina in giù rischiano tutte

L’Empoli vince anche a Genova contro la Sampdoria e sale a quota 35 punti pur restando al terzultimo posto. A salire poi troviamo il Genoa a 36, Udinese (che ha vinto oggi) 37, Bologna (che giocherà domani) 37, Parma (giocherà domani contro il Bologna) 38, Fiorentina 40, Cagliari 40.

Di seguito le partite che aspettano queste sette squadre:

Fiorentina: Parma (trasferta), Genoa (in casa)

Cagliari: Genoa (trasferta), Udinese (casa)

Parma: Bologna (trasferta), Fiorentina (casa), Roma (trasferta)

Bologna: Parma (casa), Lazio (trasferta), Napoli (casa)

Udinese: SPAL (casa), Cagliari (trasferta)

Genoa: Cagliari (casa), Fiorentina (trasferta)

Empoli: Torino (trasferta), Inter (casa).

Tanti scontri diretti dunque con i viola che affronteranno altre due squadre invischiate nella lotta per non retrocedere.

Sulla carta invece l’Empoli continua ad avere il calendario peggiore con il Torino, impegnato per andare in Europa, e l’Inter all’ultima che potrebbe ancora avere la Champions in bilico.

Non facile neanche il calendario del Bologna che però domani sera in casa giocherà contro il Parma e vincendo aggancerebbe la Fiorentina a 40.