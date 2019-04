Dalla Turchia insistono, anche i viola su Elmas. Ma il Fenerbahce vuole 15-20 milioni

Il talentino classe ’99 del Fenerbahce piace ai viola e non solo. Ma il club turco spara alto.

Un talento in evidenza, tanti club alla finestra. In Turchia si parla ancora di Eljif Elmas, centrocampista classe ’99 del Fenerbahce. Il giovane si sta imponendo alla ribalta con una bella stagione, 36 partite con due gol tra campionato e coppe. Potrebbe lasciare in estate la Turchia, ma il suo club vuole monetizzare e chiede una cifra tra i 15 e i 20 milioni.

ANCHE LA FIORENTINA. Su Elmas ci sarebbe anche la Fiorentina, che lo avrebbe monitorato da vicino negli ultimi mesi. Come scrivono i media turchi, i viola non sono però i soli a mostrare interesse per il giocatore. Ci sono anche Lazio, Inter, Tottenham e Zenit.