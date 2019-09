Milan Badelj ritrova la Juve. L’ultima volta che la Fiorentina vinse lo fece grazie ad un suo gol. Oggi deve riprendersi la viola dopo due prestazioni incolore

L’ULTIMA VITTORIA GRAZIE A LUI Non capita tutti i giorni di battere la Juventus dalle parti di Firenze. Almeno negli ultimi anni, quando il divario del calcio moderno ha ampliato la forbice. Ma a volte succede. E l’ultima gioia ottenuta dalla Fiorentina contro i bianconeri porta la firma di Milan Badelj. Un gol quasi casuale quello del momentaneo 2-0 viola, con tocco ‘fantasma’ di Chiesa, che permise alla squadra di Paulo Sousa assieme alla rete di Kalinic di bissare il 4-2 targato Pepito Rossi.

MALE FIN QUI Proprio lui, Milan Badelj. Uno dei tre superstiti di quella partita, ultima affermazione gigliata contro la Juventus assieme a Chiesa e Cristoforo (Dragowski era infortunato e neanche convocato), che dopo aver lasciato la Fiorentina è tornato a Firenze per mettere in pratica geometrie e concetti del calcio di Montella, ma che fin qui, tra Napoli e Genoa, è apparso in evidente ritardo di condizione e fuori ritmo. Tanto che proprio a Marassi è stato uno di quelli che ha effettuato meno passaggi di tutti, nonostante sia stato riportato in viola proprio per dettare i ritmi di gioco e guidare la manovra.

PER RIPRENDERSI IL RUOLO DI PERNO VIOLA Milan Badelj ritrova la Juve con l’obiettivo di riprendersi la Fiorentina. Per farlo dovrà intanto migliorare l’intesa con Erik Pulgar, che ancora non ha raggiunto gli standard attesi e ipotizzati e spazzar via quell’alone di delusione lasciato dal mancato innesto di un altro centrocampista di qualità o rottura, come potevano essere da una parte Berge e Demme o De Paul. Calciatori su cui molti avevano messo la bocca, Pradé stesso, ma poi sfumati o su cui non si è preferito affondare.

Certo aver non giocato con continuità l’anno scorso alla Lazio non ha favorito il suo rendimento, ma adesso anche Milan stesso è chiamato a dare qualcosa in più.