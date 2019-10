Daniele Pradè contro il suo passato. Resta l’affetto per la piazza friulana

Stagione sfortunata dal punto di vista dei risultati, quella dell’anno scorso, ma resta il buon lavoro fatto dal ds viola in sede di mercato

Quella di Udine resterà un’avventura più che positiva nel palmares di Daniele Pradè, scrive stamani La Nazione. E questo non tanto per i risultati ottenuti nell’arco dell’unica stagione vissuta in Friuli (coincisa con la salvezza alla penultima giornata, dopo il cambio di ben tre allenatori) ma per il clima in cui l’attuale ds viola si è trovato a lavorare e i giocatori che in due sessioni di mercato è riuscito a vestire di bianconero.

Pradè ha portato in bianconero giocatori come Mandragora (pagato 20 milioni e adesso cercato da mezza serie A, Fiorentina compresa), il portiere Musso (costato all’Udinese 4 milioni e adesso valutato almeno il doppio) e l’esterno Pussetto, il cui valore adesso è in doppia cifra dopo un esborso di 7 milioni. IN MEZZO, poi, tanti giocatori interessanti ancora tutti da scoprire come Vizeu, Teodorczyk, Troost-Ekong e Opoku oltre ad alcune cessioni per un totale di oltre 13 milioni.