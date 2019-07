La Fiorentina ha chiesto informazioni per De Paul. Pozzo vuole 30 milioni. Altrimenti resta a Udine. Se parte arriverà in Friuli Saponara

Piace a tanti, ma le richieste dell’Udinese spaventano tutti. Il destino di Rodrigo De Paul, scrive la Gazzetta Dello Sport, è a un bivio: o trova una squadra disposta a sborsare i 30 milioni chiesti dai Pozzo oppure resterà in Friuli anche la prossima stagione. Fiorentina, Roma, Torino e Milan, dopo aver chiesto informazioni sul cartellino del 10 bianconero, si sono per il momento girati dall’altra parte. In caso di partenza, aggiunge la rosea, il nome più indicato per i bianconeri friulani è quello di Riccardo Saponara, in uscita proprio dalla Fiorentina.