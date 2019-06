Di Marzio: “Sempre più Pioli per la Samp. Giampaolo può andare al Milan”

L’ex allenatore della Fiorentina sempre più vicino ai blucerchiati, con Giampaolo verso la panchina dei rossoneri.

Sempre più Sampdoria nel futuro di Stefano Pioli. L’allenatore ex Fiorentina potrebbe ricominciare da Genova. Come scrive Gianluca Di Marzio sul proprio sito, da domani ogni momento potrà essere quello buono per risolvere il contratto di Marco Giampaolo. “Sempre più Pioli per la panchina blucerchiata dalla prossima stagione: la concorrenza ormai è quasi del tutto superata sugli altri candidati che in questa fase non convincono fino in fondo oppure non sono piste percorribili. C’era inoltre un’idea Maran ma visto il recente rinnovo col Cagliari fino al 2022 è diventato complicato portarlo via dalla Sardegna”.

“Tornando a Giampaolo e al suo futuro, vista la possibilità di liberarsi a breve, in questo caso potrà poi accettare l’eventuale (e prevista) chiamata del Milan”.