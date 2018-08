Di Natale: “La Fiorentina ha puntato su giovani di qualità, nel 2013 vicino ai viola”

L’ex attaccante di Empoli e Udinese ha parlato della prossima sfida tra bianconeri e viola

Antonio Di Natale ha parlato a La Repubblica in vista della sfida di domenica: “Nel 2013 fui contattato dal mio amico Montella, allora mister gigliato. Se avessi lasciato Udine, sarei venuto sicuramente a Firenze, ma in Friuli stavo troppo bene e non me la sentii. La Fiorentina di oggi ha cambiato molto, puntando su giovani e giocatori di qualità. Chiesa, Simeone e Pjaca devono soltanto conoscersi e giocare insieme. La famiglia Della Valle non fa mancare niente alla squadra e il bilancio è a posto, non sono cose da sottovalutare”.