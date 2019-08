Diego Rossi, proseguono i contatti. Pallino di Barone e Commisso, si può chiudere

Giorni intensi per il mercato della Fiorentina. Dopo gli arrivi di Boateng e Lirola arriverà anche un rinforzo a centrocampo

C’è infatti il ritorno di Badelj che dopo un solo anno alla Lazio, rivestirà la maglia viola. Prestito a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a quattro milioni le cifre dell’operazione, scrive il sito gianlucadimarzio.com. C’è accordo totale con il giocatore e tra le due squadre, ma manca l’intesa sulle modalità di pagamento, con Lazio e Fiorentina che continueranno i contatti per limare gli ultimi dettagli.

Sempre in entrata continuano i discorsi per Diego Rossi, pallino di Commisso e Barone che lo hanno seguito in questi anni. La Fiorentina vuole cercare di chiudere in questi giorni per l’attaccante classe ’98 dei Los Angeles Fc, per dare a Montella un nuovo rinforzo in attacco.