Il direttore commericale del Digital Partner della Fiorentina: “Entro l’inizio della stagione lanceremo nuovo sito web e nuova applicazione per smartphone”

Al centro sportivo Cesare Benatti di Moena è giunto Maurizio Fraccari, direttore commerciale di Var Group, Preparation Partner e Exclusive Digital Partner della Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni ai media locali, tra i quali Fiorentina.it: “Essendo la nostra un’azienda in crescita e toscana, abbiamo pensato che il miglior modo per accrescere il nostro brand fosse una partnership con la Fiorentina. Nel nostro progetto il tifoso è messo al centro: tutto ciò che accade nelle app, via web, è sempre un dato gestibile e riconducibile in modo positivo al cliente finale, che in questo caso è il tifoso”.

“Saremo sponsor anche il prossimo anno: abbiamo un contratto di tre anni con opzione sul quarto. Siamo partiti da novembre e siamo molto soddisfatti di questa partnership per la visibilità che porta al nostro marchio. Il sogno è portare il logo sulla maglia della prima squadra: vediamo come vanno questi anni, speriamo che la squadra con il cambio di proprietà possa crescere e che possa darci ancor più visibilità. Ci auguriamo sicuramente una Fiorentina più forte. Dovremo dare un po’ di tempo alla nuova proprietà, visto che è arrivata in corsa, ma la speranza è di rientrare nelle famose ‘sette sorelle’ e di avere visibilità anche a livello europeo”.

“Rapporto con la Fiorentina? Per il momento non è cambiato assolutamente niente: è un rapporto molto positivo. Essendo la nostra una partnership è quasi un rapporto d’amicizia, in cui ci intendiamo molto bene. Nuovo sito della Fiorentina? Tutto ciò che arriva sia dalle applicazioni via smartphone, sia dal web deve essere interfacciato per tutti i sistemi, cosicché il tifoso si ritrovi da tutte le parti affinché la Fiorentina possa ‘coccolarlo’ in modo più accurato. Stiamo lavorando da settembre della scorsa stagione, sono già pronti i rilasci delle nuove applicazioni, il sito web entro agosto. Per l’inizio della stagione sarà tutto pronto”.