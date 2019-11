Disastro Fiorentina! Manita del Cagliari: alla Sardegna Arena finisce 5-2. La CRONACA

Rivivi la sfida della Sardegna Arena tra Cagliari e Fiorentina attraverso la cronaca di Fiorentina.it

FINE SECONDO TEMPO

86′ DOPPIETTA DI DUSAN VLAHOVIC! Bis del serbo, che rientra con il sinistro e calcia a giro: palla che batte sul palo ed entra in rete.

84′ Ci prova Ghezzal, con un tiro debole e centrale: para Olsen.

82′ Maran si gioca anche la carta Ragatzu. L’attaccante sardo entra al posto di Nandez.

81′ Sottil cerca Vlahovic sul secondo palo: palla un po’ lunga, il serbo non ci arriva.

78′ Maran inserisce Castro e richiama Nainggolan. Il belga si prende la standing ovation della Sardegna Arena.

77′ Ammonito Riccardo Sottil per simulazione in area di rigore avversaria.

74′ Cambio per il Cagliari: esce Simeone ed entra Cerri.

74′ GOL DELLA BANDIERA PER LA FIORENTINA! SEGNA VLAHOVIC! L’attaccante sigla il suo primo gol in A su assist di Dalbert!

72′ Ultimo cambio per i viola: Montella inserisce Ghezzal per Chiesa.

69′ Ammonito Nandez.

68′ Cagliari che imperversa, con Pellegrini che va sul fondo e mette un pallone, sul quale Simeone è in ritardo.

68′ Secondo cambio per la Fiorentina: esce Gaetano Castrovilli ed entra Marco Benassi.

65′ MANITA DEL CAGLIARI! SEGNA ANCHE NAINGGOLAN! Gran gol del centrocampista rossoblù. Siluro da fuori area che piega la mano a Dragowski e s’infila sotto l’incrocio.

63′ Ci prova Sottil, che stavolta tira bene: respinge ancora Olsen.

60′ Assalto del Cagliari alla porta di Dragowski, che prima si oppone a Simeone e poi a Pellegrini. Fiorentina che non c’è, ma oggi non c’è mai stata.

55′ Badelj offre un pallone a Sottil dentro l’area: palla in curva.

54′ QUARTO GOL DEL CAGLIARI! JOAO PEDRO STENDE I VIOLA! Pasticciano Caceres e Badelj in mezzo al campo, Nainggolan manda in porta il brasiliano, il cui tiro colpisce il palo interno ed entra in porta.

52′ La palla arriva a Chiesa fuori area, ma il tiro è rimpallato e non crea problemi al Cagliari.

51′ Gran sinistro di Dalbert, e grandissima parata di Olsen che alza in corner.

46′ Fiorentina in campo con una novità: Montella manda in campo Sottil al posto di Lirola.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45′ Saranno 3 i minuti di recupero.

43′ Caceres serve Chiesa in profondità, il 25 viola entra in area e prova il tiro a giro sul secondo palo: palla alta sopra la traversa.

42′ Ammonito Pulgar. Anche il cileno era diffidato e salterà, come Castrovilli, la partita contro l’Hellas Verona.

38′ Occasione Fiorentina, con Pezzella che calcia forte sugli sviluppi di un corner: Olsen si ritrova lì il pallone e riesce a parare in qualche modo.

34′ ARRIVA ANCHE IL GOL DELL’EX: SIMEONE SIGLA IL 3-0! Nainggolan prima impegna Dragowski, poi rimette al centro e il Cholito di tacco mette in rete da pochi passi.

32′ Corner viola che favorisce un contro-cross di Badelj, ma nessuno attacca la porta ed Olsen non ha problemi.

26′ RADDOPPIO DEL CAGLIARI CON PISACANE! Sugli sviluppi di un corner, il difensore rossoblù stacca tutto solo e di testa mette in rete.

25′ Problemi per Chiesa, con la caviglia fasciata. Si scalda già Riccardo Sottil.

24′ Che rischio per la Fiorentina. Pezzella sbaglia il retropassaggio e regala palla a Nainggolan che vola verso Dragowski: fondamentale il recupero di Caceres, che gli strappa il pallone dai piedi

21′ Ammonito Gaetano Castrovilli per un fallo su Simeone. Il centrocampista era diffidato e salterà la trasferta di Verona.

18′ Rischia ancora la Fiorentina. Fuga di Simeone, che entra in area e calcia: Dragowski respinge così così a centro area, bravissimo Milenkovic a liberare l’area in spaccata.

16′ VANTAGGIO DEL CAGLIARI! GOL DI ROG! Gran giocata dei rossoblù: Rog viene servito da Nainggolan sulla linea del fuorigioco ma è in posizione regolare e non dà scampo a Dragowski.

13′ Momento di grande commozione alla Sardegna Arena. Al minuto 13 si è fermato il gioco per un minuto intero. Cori ed applausi per Davide Astori da tutto lo stadio, con il maxischermo che ha mostrato le sue immagini. In lacrime tanti tifosi ed anche Giovanni Simeone.

13′ Occasionissima per la Fiorentina. Punizione di Pulgar dal vertice sinistro dell’area di rigore: palla perfetta, solo da spingere in rete, ma Pezzella e Caceres non ci arrivano per un soffio.

10′ Secondo corner per il Cagliari. La difesa mette fuori, poi il nuovo suggerimento coglie Simeone in fuorigioco.

7′ Prolungato possesso palla per la Fiorentina, con Chiesa che poi cerca Lirola, ma i due non si intendono.

5′ Fiorentina che attende molto in questi primi minuti: fin qui viola non pervenuti.

4′ Cagliari vicino al gol. Joao Pedro stacca di testa sul secondo palo, la palla arriva a Simeone in area piccola, ma l’ex viola non riesce a deviarla in rete. Era però anche in posizione di fuorigioco. Sarebbe intervenuto il Var.

2′ Subito un corner per il Cagliari, libera la difesa viola. Partita aggressiva la squadra di Maran.

1′ È il Cagliari a battere il calcio d’inizio.

INIZIO PRIMO TEMPO