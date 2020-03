L’ingegnere del Comune di Firenze ha parlato della situazione dell’impianto fiorentino

In uno speciale del Tgr Toscana si è parlato in maniera approfondita delle condizioni dello stadio Franchi. L’ingegnere del Comune di Firenze, Alessandro Dreoni ha rassicurato: “Il nostro lavoro punta a rendere sempre sicuro l’impianto. Siamo in attesa del ripristino delle parti mancanti del calcestruzzo. Parti che abbiamo fatto venir via preventivamente per poi intervenire con le nostre ditte. Abbiamo in corso opere per 600 mila euro. E a bilancio abbiamo già messo 1,3 milioni di euro per i lavori di restauro del Franchi“.