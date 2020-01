Due squadre su Ceccherini. Lecce-Saponara: sì del giocatore. Bonifazi ‘aspetta’ i viola

Verona e Genoa vogliono Federico Ceccherini, che però sembra essere più vicino ai rossoblù. scrive Il Corriere dello Sport. La Fiorentina non molla Alfred Duncan, giocatore del Sassuolo che De Zerbi spera di non veder partire prima della fine della stagione. Per il Lecce c’è Saponara: l’accordo col centrocampista attualmente in prestito al Genoa c’è, è fatto. In Puglia il fantasista arriva dal club rossoblù via Fiorentina. Un colpo, insomma, per la squadra di Liverani, che può ora contare su un rinforzo in più.

INTRIGO. La Spal sembra avere in pugno Kevin Bonifazi, difensore corteggiato anche da Fiorentina e Sassuolo, ma aspetta il sì del giocatore: la Fiorentina è in agguato.