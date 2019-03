Emergenza centrocampo: si materializza l’ultima chance per Norgaard?

È il reparto più in difficoltà da inizio stagione, domani dovrà fare a meno di due titolari. Per il danese si apre un’occasione che sa di ultima spiaggia

La Fiorentina che si muove verso la Sardegna è una squadra i cui obiettivi in campionato sembrano ormai miraggi, ma non può permettersi di giocare in modalità vacanziera questi ultimi due mesi di Serie A.

LE INSIDIE DELLA SARDEGNA ARENA. A Cagliari, però, i problemi non mancano. I rossoblu in casa cambiano completamente volto e si tramutano in una squadra difficile da affrontare, come dimostrano l’ultimo prestigioso scalpo dell’Inter due settimane fa e i 21 punti su 27 totali in classifica conquistati tra le mura amiche. Inoltre, sulla sponda viola non mancano i problemi di formazione dettati da infortuni e squalifiche.

TANTE ASSENZE A CENTROCAMPO. Se tra i pali anche in caso di forfait di Lafont con la sua ultima prestazione Terracciano sembra aver offerto buone garanzie, a centrocampo la questione è più delicata. Assente Veretout per squalifica, anche Edimilson non prenderà parte alla trasferta in Sardegna. Di conseguenza, mancheranno due titolari su tre del reparto più in difficoltà nell’arco dell’intera stagione.

L’ORA DI NORGAARD. Ecco che le esigenze condurranno Pioli a schierare un centrocampo con l’unico titolare rimasto Benassi e quasi certamente Gerson riportato nella posizione di mezzala, con Dabo possibile outsider ma indietro nelle gerarchie. Soprattutto, in cabina di regia è pronto a riprendersi una maglia da titolare Cristian Norgaard. Il danese non scende in campo dal 27 gennaio, data della trasferta con il Chievo. Partita nella quale il classe 1994 disputò un brutto primo tempo, finendo con l’essere sostituito all’intervallo.

Per Norgaard l’occasione è di quelle davvero importanti. Finora ha totalizzato solo quattro presenze in Serie A, con qualche prestazione appena sufficiente come quella con il Genoa e tante incertezze sul suo reale valore. Un regista in grado di dettare i tempi alla squadra è la più grande mancanza tecnica di questa Fiorentina 2018-19, ma sinora nelle sue apparizioni il danese si è limitato più che altro a fare il compitino, evitando di forzare la giocata.

Troppo poco per il neo venticinquenne di casa viola, che è chiamato ad alzare il proprio rendimento per confermarsi nella futura Fiorentina. Il danese è arrivato a titolo definitivo, ma sinora il suo rendimento non ha fatto altro che sottolineare l’errore della società nel non acquistare in quel ruolo un giocatore in grado di sostituire Milan Badelj.

ULTIMA SPIAGGIA. Se non sfrutterà questa chance, non ce ne saranno molte altre. Un’altra insufficienza in pagella ed il rientro dei titolari a centrocampo dopo la sosta per le nazionali presumibilmente relegherebbero Norgaard in panchina fino al termine della stagione. Anche guardano al futuro l’ex Bröndby non può certo stare tranquillo, visto che in estate in quel ruolo arriverà Zurkowski, altro giovane di belle speranze fresco di convocazione in Nazionale maggiore che potrebbe chiudere definitivamente gli spazi al danese.

Tutto dipende dallo stesso Norgaard. Se i segnali di domani fossero positivi, potrebbe rimettere in discussione la sua avventura alla Fiorentina e creare qualche difficoltà in più nella testa di Pioli per le prossime partite. Ma occorre fare un salto in avanti. Il compitino non basta più: la Fiorentina ha bisogno di un regista con maggiore personalità, che dia geometrie ad un gioco finora poco apprezzabile. Sta a Cristian dimostrare di essere l’uomo giusto per rispondere a questa esigenza.