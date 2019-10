La difesa della Fiorentina dovrà prestare molta attenzione alle palle inattive e ai cross dell’Udinese. I friulani hanno segnato 2 gol su 3 di testa. Fin qui non benissimo dietro i viola su palle inattive

DUE SU TRE DI TESTA Certo non avere avuto a disposizione per tre giornate De Paul non ha facilitato la fase offensiva dell’Udinese. Ma se i friulani di Igor Tudor hanno messo in saccoccia sette punti nelle prime sei giornate molto, se non tutto, lo devono alla capacità di far gol di testa. Tre reti siglate dai bianconeri fin qui, peggior score di tutta la Serie A, ma due su tre arrivate proprio con un’inzuccata vincente. Ne sanno qualcosa il Milan e il Bologna, che sono cadute al Friuli proprio con quest’arma utilizzata dall’Udinese. Becao contro i rossoneri, Okaka contro i rossoblu.

Anche la Fiorentina ha fatto due gol di testa. Contro la Samp in rete è andato Pezzella e contro il Napoli Milenkovic, entrambi su cross da calcio d’angolo. E a differenza dei bianconeri, oltre ad aver segnato 11 reti e aver mandato in rete 7 calciatori diversi, la squadra di Montella sfrutta pochissimo i cross preferendo il fraseggio per la propria fase offensiva. D’altronde, quando giochi con Chiesa e Ribery in attacco, è pressoché inutile buttar dentro palloni alti.

SU PALLE INATTIVE E CROSS MALE FIN QUI E se con la difesa a tre Montella ha trovato la quadra, dietro, per quanto siano arrivati 2 gol subiti dall’Atalanta, 1 dalla Samp e 1 dal Milan nelle ultime 4 giornate, è altrettanto vero che proprio su palle inattive e palle alte la retroguardia viola ha ballato in più di una circostanza. Contro la Samp, infatti, il gol dei doriani è arrivato sugli sviluppi di un corner. Contro l’Atalanta sul gol di Ilicic dietro hanno dormito in diversi, e sul 2-2 di Castagne nessuno era appostato al limite. Così come non era andata benissimo la difesa sul cross che aveva portato al gol di Pasalic annullato dal Var. Con Napoli e Genoa diversi gli sbandamenti difensivi, con il gol di Zapata arrivato proprio da corner e un palo colpito un minuto prima da Romero sempre di testa e su calcio d’angolo.

CERCASI PERFEZIONE Servirà, dunque, massima attenzione dietro sulle palle inattive. Ancor di più contro una squadra come quella di Tudor che concede pochissimo, e cercherà di sfruttare palle alte e calci da fermo per buttarla dentro. E una volta subito gol da questa Udinese è difficilissimo rifarlo. Esame, dunque, per la difesa. Ancor più di altre volte. Servirà, infatti, la perfezione.