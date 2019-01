Il raggiungimento di un posto europeo è tutt’altro che impossibile per la Fiorentina che nel girone di ritorno potrà contare sul fattore campo.

Europa possibile, e come. Lo dicono i numeri, lo dice la classifica. E lo dice anche un calendario che nel girone di ritorno può dare una mano alla causa della Fiorentina. Se è vero che nella prima parte di stagione la squadra di Pioli ha ottenuto il doppio dei punti in casa rispetto a quelli ottenuti in trasferta, 17 contro 9, è altrettanto vero che il tenore degli avversari affrontati lontano dal Franchi è stato decisamente superiore rispetto agli avversari affrontati tra le mura amiche.

Nel girone di ritorno, invece, la Fiorentina affronterà Napoli, Lazio, Inter e Milan in casa, con la possibilità di fare sicuramente meglio dei 3 punti ottenuti in complessivo nelle gare giocate nel girone d’andata in trasferta.

Contro il Torino, col Sassuolo, oltre che col Milan, la squadra viola giocherà in casa, così come contro la Sampdoria alla ripresa delle ostilità, tutte squadre teoricamente in lotta per posizioni europee. In casa la Fiorentina affronterà anche Bologna, Frosinone, Genoa, gare in cui, se l’obiettivo deve essere il raggiungimento di un posto europeo, devono arrivare obbligatoriamente i tre punti.

Solo contro Atalanta, Roma e Juventus la Fiorentina giocherà fuori. Gare, quelle, con un altissimo coefficiente di difficoltà. Lontano dalle mura amiche i viola affronteranno anche Chievo, Udinese, Spal, Cagliari, Empoli e Parma. Gare, queste, tutt’altro che impossibili. Sulla carta ovviamente. Perché il campo poi può dare esiti differenti. Ma l’Europa, con un calendario così, è molto più raggiungibile rispetto ad uno stesso calendario del girone d’andata.