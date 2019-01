Ex viola, 0 minuti al Palermo per Lo Faso: partirà in prestito

Il trequartista, l’anno scorso alla Fiorentina, era tornato al Palermo, ma a gennaio ripartirà in prestito.

Era tornato a Palermo con un carico di aspettative, dopo la stagione sfortunata alla Fiorentina anche per un grave infortunio. Simone Lo Faso, classe 1998, è pronto a ripartire. Come riporta Il Giornale di Sicilia, il giovane trequartista partirà in prestito nel mercato di gennaio. Zero minuti fin qui in questa stagione (anche per un paio di infortuni subiti), su di lui ci sarebbero diversi club di Serie B.