Ex viola, Pjaca riparte dal Cagliari. Ad un passo l’approdo in Sardegna

Un interesse che con il passare dei giorni si è trasformato in una trattativa che adesso è a un passo dalla fumata bianca

Il Cagliari infatti è sempre più vicino a chiudere per l’arrivo di Marko Pjaca, croato classe 1995 della Juventus.

L’esterno offensivo croato, tornato in campo nella sfida di Coppa Italia (è entrato nei 15 minuti finali) vinta dalla Juventus contro l’Udinese, è pronto a nuova avventura in Serie A: occasione di rilancio dunque per il calciatore che lo scorso anno ha giocato 19 partite in campionato con la Fiorentina prima della rottura del legamento crociato che lo ha tenuto ai box per diversi mesi. Lo riporta Gianluca Di Marzio.