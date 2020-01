Fecero il saluto romano in Europa League. Pugno duro di Lotito: “Ci dovete 50.000 euro”

Il club ha inviato una lettera ai sostenitori denunciati per il loro comportamento in Lazio-Rennes

La Lazio dritta contro chi, allo stadio con la sciarpa biancoceleste al collo, si rende protagonista di gesti di intolleranza. Con tanto di richiesta di risarcimento danni. Il club ha infatti inviato una lettera ai tifosi ritenuti responsabili di aver fatto il saluto romano durante la sfida di Europa League tra Lazio e Rennes del 3 ottobre 2019, riporta Gazzetta.it.

Nella lettera, che in questi giorni stanno ricevendo in diversi e che è datata Formello, 10 gennaio 2020, si legge: “Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti, è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno arrecato un danno quantificabile in 50 mila euro (la cifra tiene conto della multa Uefa da 20mila euro, del mancato incasso per la squalifica nel match seguente contro il Celtic e del danno di immagine, ndr). Pertanto la invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento“.