Con l’assenza di Ribery è molto probabile che Chiesa torni esterno d’attacco. E dopo il gol alla Lazio cerca il bis per svoltare definitivamente sotto porta

Senza Franck Ribery tutti gli indizi portano a pensare che oggi la Fiorentina torni al 4-3-3. E se il francese sarà out, pur non essendo al top della forma visti gli acciacchi e la fatica con cui è uscito dal campo domenica sera, Federico Chiesa ci sarà eccome.

NELLA SUA CASELLA PREFERITA Dopo aver giocato sette partite da attaccante puro nel 3-5-2 che Montella ha varato dopo la prima sosta di campionato, stasera Chiesa può tornare nella sua casella di campo più congeniale. Proprio lì dove meglio aveva fatto anche con la Nazionale Under 21 agli Europei estivi con quella capacità di poter andar via all’avversario sia portandosi il pallone sul destro, accentrandosi, da sparare in porta che sul sinistro per trovare la conclusione o il cross.

VOGLIA DI BIS Dopo il gol alla Lazio di domenica, secondo in campionato, Chiesa cerca il bis. Evento che in carriera non è mai riuscito a mettere a referto se non nel 2016-17 quando segnò al Chievo prima e al Genoa poi, consecutivamente, almeno stando alla sola Serie A. A referto, ed è giusto sottolinearlo, Chiesa ha messo anche 2 assist. Chiesa assist per Ribery nel gol all’Atalanta, Chiesa assist per Ribery nel gol al Milan, Ribery assist per Chiesa nel gol alla Lazio. Senza il francese, viene meno anche una delle coppie più prolifiche del campionato composta proprio dall’ex Bayern e il 25 viola, che stasera dovrà provare a dialogare con Boateng o chi per lui e sarà orfano del numero 7.

DEFICIT DI GOL DA COLMARE E se le statistiche sono fatte per essere cancellate, aggiornate e riscritte, quella del deficit di gol è invece, purtroppo, una costante per Chiesa. Perché il 25 viola continua, nonostante la rete messa a segno contro i biancocelesti domenica sera, ad avere un rapporto conflittuale con il gol. Fin qui in stagione ne ha siglati solo 2, in campionato, al quale va aggiunto quello in Coppa Italia al Monza (oltre al tiro deviato da Palomino con l’Atalanta). Eppure, quanto a tiri in porta, Chiesa è 5° assoluto per tentativi in Serie A con 26 tiri. Ed il bilancio di 1 gol ogni 13 tentativi è decisamente troppo mediocre per uno che di mestiere, teoricamente, fa l’attaccante. Centrale o esterno che sia. Anche perché in molti pensavano ad una boutade quando Montella stesso tirò fuori l’ipotesi Chiesa punta centrale, ed invece l’aeroplanino l’ha messa in pratica sul serio. Oggi, tuttavia, potrebbe tornare nella sua casella. Quella dove ha reso meglio. E la richiesta da parte del tecnico viola, così come dei tifosi della Fiorentina, non è cambiata: buttarla dentro con maggior frequenza.