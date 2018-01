Sette partite giocate dalla Fiorentina nel mese di Dicembre. Tre vittorie contro Sassuolo, Samp (Coppa Italia) e Cagliari, tre pareggi contro Napoli, Genoa e Milan e il ko contro la Lazio in Coppa Italia.

Ad ogni partita, migliaia di tifosi viola hanno espresso i propri giudizi di ogni singola prestazione tramite le Pagelle dei Tifosi su Fiorentina.it. Prendendo in esame i giocatori che hanno giocato almeno metà delle partite del mese di Dicembre (quindi quattro su sette), ecco la Top & Flop di Dicembre secondo gli Utenti di Fiorentina.it. A fine anno, Fiorentina.it premierà il giocatore della Fiorentina che, secondo i tifosi viola, avrà dato il miglior rendimento mese per mese. Cinque punti per il migliore di ogni mese, tre punti al secondo e un punto al terzo dei Top 3.

Il migliore del mese di Dicembre, secondo i tifosi, è Jordan Veretout! Il centrocampista francese, sempre presente con 7 partite su 7 giocate, ha raccolto la media voto di 6,528. Di pochissimo davanti a German Pezzella, che ha giocato 5 gare con una media di 6,520 secondo i tifosi. Terzo sul gradino dei Top è Vitor Hugo, con 6,28 di media in 5 partite giocate. Bene anche Sportiello e Laurini, entrambi con media di 6,20 in 5 gare disputate, così come Astori, con una media di 6,18 in 7 partite di Dicembre. Sopra la sufficienza anche Chiesa, con 6,17 di media in 7 gare, Babacar (6,08 in 5 presenze), Badelj (6,02 in 5 gare) e Simeone (media del 6,00 in 7 presenze).

Il peggiore secondo i voti dei tifosi, invece, è stato Valentin Eysseric, con 5,3 di media voto in 4 presenze. Seguono Gil Dias, con 5,45 di media in 5 partite, e Carlos Sanchez, con 5,52 di media in 4 presenze. Insufficienti anche Benassi (5,64 di media in 7 gare), Thereau (media di 5,8 in 5 presenze) e Biraghi (media 5,93 in 6 partite). Gli altri, da Milenkovic a Dragowski, fino a Saponara, hanno disputato tutti meno della metà delle partite di Dicembre.

TOP 3:

Jordan Veretout (6,528 in 7 gare)

German Pezzella (6,520 in 5 gare)

Vitor Hugo (6,28 in 5 gare)

FLOP 3:

Valentin Eysseric (5,3 in 4 gare)

Gil Dias (5,45 in 4 gare)

Carlos Sanchez (5,52 in 4 gare)

CLASSIFICA TOP:

Chiesa 10 punti

Veretout 8 punti

Pezzella 7 punti

Thereau 5 punti

Benassi 3 punti

Sportiello 1 punto

Laurini 1 punto

Vitor Hugo 1 punto

