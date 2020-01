Le statistiche tecniche e tattiche e dei singoli della gara che si giocherà mercoledì al Franchi tra Fiorentina e Atalanta valida per gli ottavi di Coppa Italia

Fiorentina e Atalanta si affrontano al Franchi mercoledì per gli ottavi di Coppa Italia. Stando al solo campionato la Dea ha 35 punti in classifica frutto di 10 vittorie, 5 pareggi e 4 ko. I viola ne hanno 21 con 4 successi, 6 pareggi e 8 sconfitte. L’Atalanta fuori casa ha vinto fin qui contro Brescia, Sassuolo, Roma, Spal e Genoa. Pareggi con Lazio, Napoli, Samp e Inter. Ko solo col Bologna. La Fiorentina in casa ha battuto Spal, Udinese e Sampdoria, oltre a Cittadella e Monza in Coppa Italia. Pari con Juve, Parma e Inter, ko con Napoli, Roma, Lecce, Lazio.

FASE OFFENSIVA E SINGOLI Stando al solo campionato, con 23 gol segnati la squadra di Iachini è il 12° attacco del campionato. 49 quelli siglati dai bergamaschi, miglior attacco della Serie A. Ha creato e sprecato molto la Fiorentina, che con 197 tiri è 9° assoluta per tentativi a rete, di cui 102 in porta e 95 fuori dallo specchio. L’Atalanta è la formazione che crea di più in assoluto in A con 287 tiri, di cui 168 in porta e 119 fuori.

14 gli assist per la viola, 12° dato assoluto, 31 per l’Atalanta, miglior dato della Serie A. Sul fronte dei cross, la Fiorentina è terzultima in Serie A. La squadra di Gasperini è 4° per traversoni. La Fiorentina, con 6 gol di testa è terza assoluta in Serie A, la Fiorentina ne ha fatti 5. Pulgar è il viola che ha segnato di più con 3 gol, assieme a Milenkovic, Vlahovic e Castrovilli. Stando al solo campionato per l’Atalanta ci sono Muriel a 10 gol, Ilicic a 9, Gomez a 6, come Gosens e Zapata.

Nella classifica di coloro che hanno messo a referto più dribbling riusciti di tutti al 2° posto c’è Castrovilli. Il talento viola è il calciatore in assoluto che ha subito più falli 50. Pulgar assieme a Dalbert è a 3 assist, migliore dei suoi assieme a Chiesa. A 2 Ribery (out), Castrovilli. Per i bergamaschi ci sono a 5 Toloi e Gomez.

FASE DIFENSIVA E SINGOLI Con 29 gol subiti la Fiorentina è la 12° difesa del campionato. L’Atalanta ne ha presi 26. Pulgar è il calciatore viola che percorre la distanza media più alta, quarto assoluto del campionato. La Fiorentina è 9° per distanza coperta, con 108.6 km. L’Atalanta è avanti di un soffio.

STATISTICHE L’Atalanta in trasferta ha fatto più punti che in casa. Nelle ultime 3 gare la Dea ha vinto 5-0 col Milan e col Parma, pareggiando a Milano contro l’Inter. 21 gol siglati fuori casa dall’Atalanta, solo la Juve ha fatto meglio in questa Serie A, e solo contro la Samp non ha segnato. Ha subito però sempre reti fuori casa la Dea, tranne che con Sampdoria, Brescia e Roma. La Fiorentina è tornata a vincere dopo 8 turni di campionato senza successi. La Fiorentina nei primi tempi non segna quasi mai. Solo 7 i gol siglati a fronte dei 16 segnati nelle riprese. Disastroso il dato dei gol subiti dalla viola negli ultimi 15’, ben 7, il 24% di quelli totali subiti. Ma negli ultimi 15’ ne ha anche fatti 7, 30% dei propri gol segnati. L’Atalanta ha segnato più nelle seconde frazioni che nei primi tempi con 28 gol a 21. Sul fronte del possesso palla la Fiorentina arriva a 25’51’’. L’Atalanta arriva a 28’19’’ di media.