L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha appena diramato un comunicato riguardo la prima giornata di Serie A

Fiorentina-Napoli è evento rischioso per l’Osservatorio: per questo motivo, i residenti della provincia di Napoli potranno acquistare solo i biglietti per il Settore Ospiti, anche senza tessera. Inoltre saranno aumentati gli steward e ci sarà un rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio.