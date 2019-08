Fiorentina e l’idea Keita Baldé ma c’è il problema dell’ingaggio

L’attaccante è in uscita dal Monaco e tatticamente potrebbe integrarsi bene negli schemi di Montella

Due colpi a centrocampo già piazzati (Badelj e Pulgar) ma anche l’esigenza di sistemare l’attacco. La Fiorentina sogna De Paul (40 milioni la richiesta dell’Udinese) ma sta lavorando su Keita Baldé, in uscita dal Monaco. L’ex laziale due anni fa è stato ceduto da Lotito per 30 milioni di euro poi nell’ultima stagione è stato in prestito all’Inter, che ha deciso di non riscattarlo.

Ora la sua nuova grande occasione, come riporta La Repubblica Firenze, potrebbe essere Firenze. Keita è una punta duttile, veloce, tecnica. Ai tempi della Lazio, Pioli lo ha utilizzato anche come centravanti e questa potrebbe essere un’altra soluzione intrigante a livello tattico. L’ostacolo resta l’ingaggio ma su questo ci si può lavorare.