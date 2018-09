Fiorentina, ecco quando sarà trasmessa su Sky o Dazn

La Lega Serie A ha reso nota la programmazione televisiva con la divisione tra le due emittenti che trasmetteranno le gare del campionato italiano

DOVE. Il problema principale dei tifosi per quest’anno è dove vedere la propria squadra del cuore. Con i diritti televisivi divisi tra Sky e Dazn mai come quest’anno c’è bisogno di buttare un occhio in anticipo al palinsesto.

Dopo l’esordio di domenica scorsa, da qui alla fine dell’anno, saranno quattro le occasioni nelle quali la Fiorentina verrà trasmessa sulla nuova piattaforma di Dazn. Tutte gare che i viola disputeranno in trasferta.

Più precisamente si tratterà della gara dell’Olimpico contro la Lazio del 7 ottobre, dell’anticipo contro il Torino del 27 ottobre, del lunch match contro il Sassuolo del 9 dicembre e dell’ultima partita dell’anno contro il Genoa del 29 dicembre.

Questo lo schema completo: