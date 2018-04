Si gioca oggi il recupero della 27a giornata di Serie A, quella non giocata lo scorso 4 marzo per l’improvvisa morte del capitano viola Davide Astori. La Fiorentina scenderà in campo al Friuli di Udine dove alle 18.30 affronterà i padroni di casa dell’Udinese. Come sempre potrete seguire la DIRETTA LIVE QUI su FIORENTINA.IT