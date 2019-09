Fiorentina-Juventus, la probabile formazione di FI.IT della squadra viola

Il probabile undici di Montella per affrontare i bianconeri di Sarri. Alcuni dubbi che rimarranno fino a poco prima della gara

Domani alle 15 la Fiorentina affronterà in casa la Juventus. I viola arrivano con i meccanismi ancora da sistemare ma con la voglia di fare lo sgambetto ai bianconeri.

Montella però ha ancora alcuni dubbi di formazione. In conferenza stampa ha fatto capire che serve più equilibrio in squadra e che due terzini come Lirola e Dalbert forse sono un azzardo. Così possibile l’esordio di Caceres a sinistra (l’ex Lazio in difesa può fare qualsiasi ruolo). Mentre a destra confermato Lirola.

L’altro dubbio invece riguarda l’attacco dove Boateng si gioca il posto con Vlahovic con il primo favorito. Boateng ha più esperienza, è abituato a certe partite e sente meno la pressione, ma Vlahovic sarà un’ottima pedina a gara in corso.

Ricapitolando la probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Dragowski, Lirola, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Ribery, Chiesa, Boateng.