Fiorentina-Lazio 1-2: Immobile nel finale regala la vittoria ai biancocelesti!

Rivivi la sfida del Franchi tra viola e biancocelesti nella cronaca di Fiorentina.it

SECONDO TEMPO:

51′ st Dragowski para il rigore a Caicedo!

50′ st Rigore per la Lazio. Ranieri ‘para’ sulla linea un tiro di Luis Alberto. Doppia ammonizione ed espulsione per il difensore viola.

44′ st Grandi proteste della Fiorentina con Guida, reo di non aver fischiato un fallo su Sottil nell’occasione del gol. Il Var non lo richiama.

44′ st RADDOPPIO DELLA LAZIO! SEGNA IMMOBILE! Cross di Lukaku e colpo di testa di Immobile all’angolino

42′ st Immobile controlla un bel pallone in contropiede, poi punta Milenkovic e si porta il pallone sul fondo.

39′ st Punizione di Luis Alberto dai trenta metri: parata facile e centrale di Dragowski.

36′ st Ci prova anche Parolo da fuori area, ma il suo diagonale è da dimenticare e si perde sul fondo.

34′ st Gran numero di Boateng, che si libera di Patric e manda in area Castrovilli, il cui tiro non è irresistibile ed è parato da Strakosha.

33′ st Ultimo cambio nella Lazio:esce Correa ed entra Caicedo

32′ st Lazio ancora al tiro con Correa: palla centrale e facile per Dragowski.

31′ st Ci prova ancora Luis Alberto: palla ampiamente sul fondo

30′ st Punizione di Luis Alberto dai venti metri: palla che non scende e finisce sul fondo.

29′ st Ammonito Erick Pulgar.

29′ st Esce Franck Ribery ed entra Kevin-Prince Boateng.

27′ st Mischia in area biancoceleste, poi la palla è preda di Strakosha.

25′ st Grande azione di Ranieri, che prende palla nella propria area e la porta fino in fondo dall’altra parte, guadagnando un corner. Applausi per lui.

22′ st Ammonito Gaetano Castrovilli per un fallo da dietro su Leiva.

20′ st Doppia occasione per la Fiorentina nel giro di poco. Prima Ribery e poi Chiesa calciano da fuori area: entrambe le conclusioni escono sul fondo.

19′ st Corner per la Lazio, libera l’area Badelj.

15′ st Un cambio per parte. Nella Fiorentina esce Lirola per Sottil. Mentre la Lazio sostituisce Lulic con Lukaku.

13′ st Occasionissima per la Fiorentina. Palla a destra che arriva nella zona centrale, Chiesa anziché stoppare il pallone e tirare fa un velo per… nessuno. E la palla arriva a Strakosha.

8′ st Esce Milinkovic-Savic ed entra Parolo.

7′ st Gran cross di Dalbert dalla sinistra, si salva alla disperata la difesa della Lazio.

3′ st Gara subito vibrante, con la Fiorentina furibonda per un fallo non fischiato da Guida a Castrovilli. Fallo che sembrava esserci, in posizione centrale all’altezza dei venti metri dalla porta.

1′ st Inizio secondo tempo, nessun cambio nelle due squadre.

PRIMO TEMPO:

46′ Ammonito Lulic, che entra duro su Pulgar.

45′ Saranno 3 i minuti di recupero.

43′ Ammonito Luis Alberto, che entra in ritardo su Chiesa.

42′ Rientra in campo con un vistoso turbante Lulic, toccato duro da Ranieri.

40′ Ammonito Luca Ranieri, che sugli sviluppi di un corner per la Fiorentina entra con la gamba alta su Lulic.

37′ Tegola Fiorentina, problema muscolare per Caceres che deve lasciare il campo. Al suo posto entra Ranieri.

27′ GOL DELLA FIORENTINA! CHIESA AGGUANTA SUBITO IL PAREGGIO! Replica immpediata della Fiorentina. Ribery mette a centro area un gran pallone, che Chiesa gira al volo splendidamente in rete!

25′ Fiorentina in difficoltà, rischia di capitolare ancora. E’ bravissimo Dragowski a salvarsi alla disperata sul tiro di Correa, ancora pericolosissimo da centro area.

24′ LAZIO IN VANTAGGIO! GOL DI CORREA! Rete, in un primo momento, annullata per fuorigioco. Poi il Var conferma il vantaggio. Clamoroso errore di Badelj in impostazione, la Lazio con due passaggi manda in porta Correa, che supera Dragowski e mette in rete

20′ Gol annullato ad Immobile, in nettissima posizione di fuorigioco sull’assist di Correa. Guida aspetta il conforto dal Var, ma è nettissima la posizione di off-side, rilevata dall’assistente.

14′ Risposta viola affidata a Chiesa, dopo un numero di Ribery: tiro secco e centrale da fuori area che impegna in due tempi Strakosha.

13′ Rischia la Fiorentina. Lazzari fa fuori Dalbert e Caceres in velocità, entra in area e poi va giù nel contrasto con Caceres, che lo ha chiuso alla disperata. L’esterno della Lazio chiede il rigore, Guida fa proseguire.

12′ Altra punizione di Pulgar, stavolta dal lato opposto: stacca Caceres e manda anche lui sul fondo. Entrambe le punizione sono state procurate da un ottimo Castrovilli, applauditissimo dal pubblico.

11′ Punizione interessante di Pulgar sulla trequarti, la palla spiove in area e Pezzella di testa la manda sul fondo.

8′ Ci prova Luis Alberto da fuori area: palla leggermente deviata ma centrale, nessun problema per Dragowski.

4′ Altra grande giocata della Fiorentina. Azione manovrata centralmente, poi Castrovilli si libera con una gran giocata del suo marcatore diretto e calcia sul secondo palo con il destro: palla fuori non di molto. Applausi per la partenza della squadra di Montella.

2′ Corner manovrato dalla Lazio, ma Ribery strappa il pallone a Lucas Leiva e fa partire un contropiede micidiale spinto da Chiesa, disegnato da Badelj, che innesca Ribery: il francese entra in area e poi calcia alto sopra la traversa.

1′ Subito tiro cross insidioso di Lulic, con Dragowski che deve alzare il pallone in calcio d’angolo.