Saranno circa 500 i sostenitori salentini che seguiranno il Lecce nella trasferta al Franchi contro la Fiorentina di domani sera

Per l’incontro con la Fiorentina la prevendita – per i residenti a Lecce e provincia è aperta solo ai tesserati, da ieri è libera per tutti gli altri supporters – ha raggiunto quota 380 scrive la Gazzetta Dello Sport edizione Puglia. Sino a stasera potrebbero essere in tutto 500 i biglietti acquistati per il settore ospiti del Franchi per la gara di domani sera.