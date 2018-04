Fiorentina-Napoli: ecco le modalità di vendita dei biglietti

Per domenica in occasione di Fiorentina-Napoli è prevista una vera e propria invasione da parte dei tifosi azzurri e per questo la Fiorentina stessa ha diramato le nuove modalità di vendita per i biglietti rimasti invenduti. Di seguito il comunicato della società viola. “A seguito della riunione con gli Organi competenti, ad esclusione dei biglietti del settore ospiti già esauriti, e dopo aver constatato l’effettiva disponibilità rimanente, a partire dalle ore 10 di domani sarà possibile acquistare i biglietti secondo le modalità di cui sotto:

Tribuna Coperta: 800 tagliandi, in vendita ai tifosi fidelizzati della Fiorentina ed ai non fidelizzati residenti nella regione Toscana, presso le rivendite TicketOne della Toscana, dalle ore 10 di domani venerdì 27 aprile e fino alle ore 19.00 di sabato 28 aprile;

Tribuna Maratona: 1800 tagliandi in vendita ai tifosi fidelizzati della Fiorentina ed ai non fidelizzati residenti nella regione Toscana, presso le rivendite TicketOne della Toscana, dalle ore 10 di domani venerdì 27 aprile e fino alle ore 19.00 di sabato 28 aprile;

• Curva Fiesole e Curva Ferrovia: riservate ai soli tifosi fidelizzati della Fiorentina fino alle ore 13.00 di domenica 29 aprile, esclusivamente presso le rivendite ufficiali ACFFiorentina e coordinamenti (ACCVC e ATF)”.