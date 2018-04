Fiorentina-Napoli, tensione tra i sindaci. Vigilia ‘calda’ tra i tifosi, scritta offensiva a FI Sud

«Domenica i tifosi rispettino la città». Alla fine, tra i preliminari di Fiorentina-Napoli, si è disputato anche il match fra sindaci. L’appello di Nardella è andato di traverso al collega De Magistris che se n’è uscito dicendogli di «stare sereno» – frase poco rassicurante soprattutto fra politici – visto che «non c’è alcun bisogno di lanciare appelli come se i napoletani rappresentassero una specie da cui bisogna scansarsi o proteggersi». Così scrive La Nazione. Il clima era già surriscaldato: con il Napoli a un punto dalla Juventus e dalla testa della classifica, a un passo dallo scudetto, è stato chiaro da subito a tutti che la partita di domani al «Franchi» sarebbe diventata uno di quei match clou da esodo partenopeo.

Poi la battuta del giornalista Sky Fabio Caressa che aveva aizzato i sostenitori viola al ritmo incessante del #nonmiscanso con cui i cuori viola hanno voluto rigettare l’ipotesi ventilata di lasciarsi passeggiare sopra dal Napoli per non favorire la Juventus nella corsa scudetto. Ma tra sfottò e guerra dei biglietti, animi bollenti e timori per l’ordine pubblico, si è arrivati a una vigilia al cardiopalmo. Poi, una scritta spray apparsa su un muro del viale Europa, che presto ha fatto il giro della Rete, ha contribuito a reazioni avvelenate e indignate. «Ci scansiamo…Ma dalla vostra puzza. Napoli m…», si legge sullo slogan offensivo firmato dal gruppo Unonoveduesei. Il luogo scelto non è casuale: nel viale Europa si arriva dopo essere usciti dallo svincolo di Firenze Sud dell’autostrada, proprio dove domani passeranno i pullman dei tifosi azzurri diretti allo stadio.

Quanto ai biglietti, anche gli episodi di Liverpool con la Roma in Champions hanno influito nell’andarci cauti con le aperture no-limits. Fatto sta che i tifosi napoletani, che si aspettavano di avere un intero settore dedicato – 10mila posti della curva Ferrovia – ora a malincuore e con parecchi mugugni dovranno accontentarsi di circa la metà dei posti. Oltre a quelli del ‘formaggino’ (2.300 andati esauriti immediatamente), il Gruppo operativo sicurezza della Questura ha stabilito che 800 biglietti di Tribuna coperta e 1800 di Maratona potessero essere messi in vendita anche ai tifosi partenopei residenti in Toscana (con l’obbligo di essere muniti di documento di identità) fino a stasera alle 19.

Infine, lo screzio a distanza fra i due primi cittadini. «Faccio un appello a tutte le tifoserie perché rispettino la città e diano un’immagine positiva di quello che il calcio può e deve essere – aveva detto ieri il sindaco Dario Nardella – Ci sta bene anche il tifo colorito, ma non ammetteremo alcun tipo di violenza: i malintenzionati restino a casa loro». Ricevendo la replica di Luigi De Magistris: «Non mi risulta che simili appelli si facciano in occasione di ogni partita».