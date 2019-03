Vigilia di Cagliari-Fiorentina e i viola sosterranno l’ultimo allenamento alle 11 prima della partenza per la Sardegna

Ultimo giorno di allenamento prima della partita di domani a Cagliari. Pioli e la squadra scenderanno in campo alle 11 al centro sportivo per la seduta di rifinitura, nel pomeriggio, poi, è prevista la partenza per la Sardegna.