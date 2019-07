Fiorentina su Keità Balde: si può fare in prestito. Ma il giocatore…

L’attaccante è rientrato al Monaco dopo il prestito stagionale all’Inter: può partire nuovamente, ma lui vorrebbe un trasferimento definitivo.

La Fiorentina pensa a Keità Balde per l’attacco. Come scrive La Nazione, il Monaco chiede un prezzo alto per il giocatore, ma sarebbe anche pronto a ripetere l’operazione fatta con l’Inter un anno fa. Ovvero prestito con diritto di riscatto. Da capire però le intenzioni del giocatore, che vorrebbe lasciare il Monaco con trasferimento definitivo. Per Keita sarebbe la terza esperienza in Italia, dopo Lazio e Inter.