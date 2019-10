Fiorentina, vincere per la zona Europa. E per migliorare il passato

Tre punti stasera proietterebbero i viola di Montella a quota 14, al quinto posto. E con Commisso la sfida alla Lazio sarebbe un test europeo.

E’ l’occasione più ghiotta. Quella che vale il primo scatto europeo della gestione Commisso e che permetterebbe, conquistando i tre punti, di arrivare a quota 14, agganciare in classifica il Cagliari e proiettarsi lassù, tra le squadre autorizzate a sognare. L’appuntamento è stasera, a Brescia. Dopo le tre vittorie consecutive con cui la Fiorentina si è affacciata alla sosta, adesso c’è solo voglia di continuare lungo il solco tracciato, calando il poker nella gara più complicata. Per trovare una striscia positiva migliore si deve tornare all’aprile 2018 (6 vittorie di fila, con Pioli in panchina). Così scrive Il Corriere dello Sport – Stadio.

INSIDIE E MATURITA’. Montella ha sottolineato soprattutto le insidie del posticipo notturno: non ha dimenticato la bravura di Tonali e nemmeno la capacità di essere letale di Balotelli, e ha trasmesso tutto ai suoi giocatori, sfruttando il giorno in più a disposizione. Lo ha detto anche a loro che questa sarà la sfida della maturità, il termometro per capire quanto davvero è cresciuta una squadra che ha finito di completarsi nemmeno due mesi fa. La missione è (anche) quella di dimostrare al presidente di poter viaggiare, anche in campo, “fast, fast, fast”.

PIU’ DI PRIMA. Un anno fa, dopo 7 giornate, la Fiorentina aveva fatto 13 punti, 2 in più di oggi, ma rimasero tali anche all’ottava, dopo il ko con la Lazio. Vincere stasera vorrebbe anche dire superare il confronto con l’anno scorso. Anche rispetto alla prima Fiorentina di Montella, stagione 2012/13, quella che alla fine arrivò quarta, quando i punti erano, come oggi, 11, e dopo il pari col Chievo, salirono a 12. Commisso, dagli Usa, guarderà come sempre la partita, prima di tornare in Italia. Contro la Lazio, poi, potrebbe essere davvero il primo testa a testa per l’Europa.