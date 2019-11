Flachi: “Fiorentina, ci sono problemi di atteggiamento. Chiesa deve stare più tranquillo”

L’ex centravanti della Fiorentina ha parlato della situazione in casa viola a pochi giorni dalla trasferta contro l’Hellas

Francesco Flachi, ex viola, a Radio Bruno ha parlato della squadra di Montella in vista della partita di domenica: “Mi auguro che la sosta possa aver fatto bene alla Fiorentina. A Verona non sarà facile perché l’Hellas sta andando molto bene. Hanno un entusiasmo alle stelle perché si trovano in una posizione di classifica che a inizio stagione potevano solo sognare.

Domenica dovremo capire come la Fiorentina avrà preparato la partita. Per me il peggior difetto della Fiorentina in questo momento è proprio l’approccio alla partita. Montella dovrà lavorare molto a livello mentale e mi auguro che la società abbia fatto sentire il suo peso nello spogliatoio.

La Fiorentina, guardando i giocatori che ha, non ha fatto delle belle figure. A Cagliari è stata una giornataccia ma la Fiorentina ha sbagliato l’approccio anche con Lazio, Parma e Sassuolo. Anche a Brescia abbiamo visto sempre la stessa Fiorentina. Questi problemi di atteggiamento ci sono sempre da inizio campionato.

Chiesa? Forse ha accusato un po’ l’arrivo di un giocatore più importante di lui come Ribery. Paga anche il ruolo perché non è certo una seconda punta. Lui da il meglio di sé da esterno. Mi auguro che il gol con la Nazionale sia stato importante per lui. Chiesa deve stare più tranquillo in campo e non giocare per sé stesso. Non ha niente da dimostrare a nessuno“.