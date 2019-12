Il sindaco di Campi Bisenzio commenta le ultime parole di Nardella, che aveva parlato anche dei problemi di infrastrutture per l’ipotesi Stadio in zona Asmana.

Il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, ha commentato a Italia 7 le ultime parole di Dario Nardella, che aveva detto di essere in anticipo sul cronoprogramma dei 4 anni per lo stadio. Lanciando una frecciatina (l’ennesima) all’ipotesi Campi: “La cosa fondamentale è garantire alla Fiorentina di avere uno stadio di proprietà. Se la road map del comune di Firenze procede regolarmente sono molto contento, da tifoso e da fiorentino. Il nostro è un contributo ad un problema che potrebbe nascere. Noi ci siamo se l’opzione Firenze non va avanti”.

CAMPI. “Campi ha delle potenzialità importanti. Campi ha una collocazione ideale da tanti punti di vista. Ha degli elementi che dovrebbero essere migliorati, come tutte le opzioni e come la Mercafir. Non è un duello tra Comuni e tra sindaci”.

RAPPORTI. “Con la Fiorentina c’è un filo aperto da mesi. Con i dirigenti viola, a partire da Barone, ci sentiamo regolarmente per aggiornare la situazione. È giusto che si tenga aperte soluzioni alternative qualora nel capoluogo non andassero le cose a buon fine. È sano realismo”.

LA ‘FRECCIATINA’ DI NARDELLA. “L’amico Nardella si scorda troppo spesso di essere anche sindaco della Città Metropolitana oltre che del Comune di Firenze. Per un fatto di correttezza ed educazione istituzionale è bene che parli soprattutto della soluzione fiorentina senza screditare altre soluzioni che sarebbero solo alternative in caso di problemi. Visto che è sindaco della Città Metropolitana, se ci sono dei problemi di collegamenti infrastrutturali con uno dei cuori pulsanti della Toscana economica, allora anche lui adotti le strategie necessarie per rafforzare i collegamenti viari verso Firenze. Stadio o non stadio, ne saremmo tutti contenti”.

TRAMVIA. Nardella aveva parlato dei problemi di collegamenti infrastrutturali con Campi, dove non c’è la tramvia. “Il sindaco dovrebbe sapere che a Campi la tramvia arriverà nel 2024, lui lo sa perché è parte in causa assoluta con la Città Metropolitana e il Comune di Firenze. L’estensione della tramvia include anche Campi. Qui a poche centinaia di metri ci sono due caselli autostradali, quello di Prato Est e quello di Calenzano che di fatto è a Campi. Bisogna conoscerle le cose prima di parlarne…”.