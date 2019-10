Fossi, sindaco Campi: “No conflitto Stadio-Aeroporto. Potenziale vincolo alla Mercafir”

Continua il botta e risposta sul nuovo stadio. Oggi abbiamo letto le esternazioni di Toscana Aeroporti alle quali ha risposto il sindaco di Campi

Emiliano Fossi, sindaco di Campi Bisenzio, con un lungo post su Facebook ha risposto ai dubbi sollevati in merito al conflitto tra il nuovo stadio e la nuova pista di Peretola: “Ho letto alcune dichiarazioni fatte dagli amministratori di Toscana Aeroporti sull’eventuale conflitto tra aeroporto e stadio a Campi. Eventuale sia perché l’opera è bloccata da un ricorso alla giustizia amministrativa, sia perché nel merito le motivazioni addotte sono sbagliate e pretestuose.

Non esiste il conflitto con l’aeroporto per quanto riguarda l’ipotesi di realizzazione dello stadio nell’area individuata a Campi. Le due opere semplicemente non confliggerebbero. Mentre esiste, se proprio la vogliamo dir tutta, un potenziale vincolo tra nuova pista e alcune funzioni ipotizzabili nel progetto relativo all’area Mercafir“.