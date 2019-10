Frey: “Fio-Laz bella quanto importante. Guardo ogni partita e tifo mio amico Ribery”

Il portierone francese ha parlato della sua amicizia con Ribery e della prossima sfida dei viola contro la Lazio

L’ex portiere viola Sebastien Frey ha parlato ai microfoni di lalaziosiamonoi.it in vista della sfida della Fiorentina con i biancocelesti. Queste le sue dichiarazioni: “La Fiorentina ha bisogno di certezze, di fare più punti possibili in un anno di ripartenza, anche societaria. La Lazio nonostante le cadute, nonostante in molti la stiano sottovalutando per i suoi risultati, rimane un’ottima squadra capace di mettere in difficoltà chiunque. Sarà una bella partita, quanto importante. A me piace molto la Lazio, già da due anni, ha un’impronta niente male. Inzaghi mi ha sorpreso molto come allenatore, ha puntato sulle sue idee, non bisogna fidarsi di questo momento della Lazio“.

AMICO RIBERY. “Oggi guardo ogni partita e tifo per il mio amico Frank. Io impazzisco per lui, sta dimostrando di andare oltre il campione e il professionista che è sempre stato. È una persona che ha una carica importante. Poi a fianco a Chiesa è una coppia che mi esalta. Ci sono delle partite in cui Federico dovrebbe fare la differenza, è nel mirino di molti, ha quest’etichetta di tuffatore in campo che difficilmente viene tolta”.