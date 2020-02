Gasperini: “Partita equilibrata, penso solo al campo. L’arbitro? Tutti ci lamentiamo…”

Il tecnico dell’Atalanta è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Firenze

Queste alcune parole di Gianpiero Gasperini, riportate dal sito CalcioAtalanta.it: “Non essere mai riusciti a vincere a Firenze da quando in panchina ci sono io non deve diventare un’ossessione: è una partita che presenta le sue difficoltà, ma abbiamo la convinzione di potercela giocare bene. Negli ultimi anni è sempre stata una sfida equilibrata”.

Sulla Fiorentina: “La Fiorentina da quando è arrivato Iachini ha comunque uno schema che ricalca quello precedente. Il mercato di gennaio ha aggiunto qualche giocatore, sono scelte che spettano al mio collega. Noi dobbiamo essere pronti ad affrontare le variazioni del caso proponendo a nostra volta altre soluzioni”.

Sul clima: “Per quanto riguarda me personalmente, mi interessano la partita e il risultato. Se le polemiche siano o meno superate non saprei dirlo. Lunedì dopo la consegna della Panchina d’Oro ho detto che ripartiamo da zero e adesso penso solo al campo”.

Sulla partita: “Nell’analisi delle gare si tende a sottovalutare l’avversario. Bisogna riconoscerne che ne esistono di capaci, agguerriti e attrezzati: vale per il Genoa contro di noi, per il Verona con la Lazio nel recupero e per il Sassuolo che ha battuto la Roma. L’Atalanta fa quello che può, non è l’unica coinvolta nel discorso: se abbiamo 14 punti in più della Fiorentina è merito nostro, ma sappiamo che non c’è tutto quel divario. Non dobbiamo essere troppo critici nei confronti dell’Atalanta”.

Sull’arbitro: “Anch’io ho vissuto situazioni legati all’arbitraggio, partita per partita, ma ogni volta per me si riparte da zero. Magari ricordo l’episodio del rigore di Chiesa ma l’arbitro non so neppure come si chiami. Era Doveri? Non lo rammento. Quando ci sono gli episodi contro, tutti quanti ci lamentiamo un po’. Disparità di trattamento? Il singolo episodio va circoscritto alla singola gara e lì finisce. Il problema è che il Var non li porta alla luce tutti: se c’è la possibilità di rivederli e non si vanno a rivedere, si perde credibilità”.