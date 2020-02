Secondo la rosea Fabio Liverani e Roberto D’Aversa sarebbero i principali candidati a sostituire, se saltasse, Beppe Iachini per la prossima stagione alla Fiorentina

In Serie A sta avanzando un quartetto di giovani allenatori di sicura prospettiva, scrive La Gazzetta Dello Sport. La classifica mette Ivan Juric davanti a Roberto D’Aversa del Parma e a Roberto De Zerbi del Sassuolo, oltre che a Fabio Liverani del Lecce. Tutti e quattro, chi più chi meno, stanno facendo cose straordinarie e come scrive la rosea stanno ricevendo tante attenzioni

D’AVERSA. Il tecnico del Parma è sotto contratto sino al 2021, con uno stipendio da 800mila euro. Già la scorsa estate il suo nome era stato accostato alla Fiorentina. Come pure alla Sampdoria. Nulla di più facile che queste candidature tornino d’attualità. In questa fase di scremature il suo nome è in ballottaggio con altri emergenti, in attesa di capire se Iachini e Ranieri saranno solo dei traghettatori.

LIVERANI. Nei mesi scorsi al tecnico del Lecce sono già arrivati dei chiari messaggi da due sue ex squadre: Fiorentina e Lazio. Ma anche Cagliari e Sassuolo lo tengono sott’occhio. Lui è addirittura legato al club presieduto da Saverio Sticchi Damiani sino al 2022.