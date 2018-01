Così Gianfelice Facchetti a RadioBruno: “Inter in crisi? Non direi. Il momento peggiore è passato. Con l’Udinese c’è stato un grosso blackout. Ma poi, anche perdendo col Sassuolo, ho visto una dignitosa Inter. Con la Lazio la prestazione c’è stata, quindi penso che il peggio sia alle spalle. Vediamo, sono curioso di vedere che gara farà a Firenze. Icardi dipendenza? Sì, è sotto gli occhi di tutti, se non segna lui gli altri fanno fatica a buttarla dentro. Ci vorrebbe qualche gol in più dai centrocampisti. Pioli? Partì benissimo. Ed è stato molto apprezzato, soprattutto a livello umano. Si è visto anche a Firenze, che ha grandi qualità, in pochi giorni è riuscito ad assemblare una squadra tutta nuova, senza mai lamentarsi. L’anno scorso? Penso che ci fossero giocatori troppo umorali all’Inter, e quando qualcosa andava storto poi crollavano. L’inserimento di giocatori maggiormente leader e meno umorali, si è visto il cambiamento. Pioli, arrivato in corsa, con una situazione del genere, penso fosse difficile fare di più”