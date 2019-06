Giani: “Commisso, emozione in tanti fiorentini”. E.Rossi: “Firenze attrae investitori”

Il governatore della Toscana e il presidente del consiglio regionale hanno parlato del nuovo proprietario della Fiorentina.

L’entusiasmo della città di Firenze per il neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso “si commenta da solo nell’accoglienza, nel clamore e nell’emozione che ha suscitato in tanti fiorentini”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale toscano, Eugenio Giani, a margine della presentazione di una mostra sulla ‘Mona Lisa’, svoltasi a Palazzo Bastogi a Firenze. Così riporta Italpress.

“Non sono appassionato di calcio pero’ gli investimenti mi piacciono”, ha invece commentato Enrico Rossi, governatore della Toscana, come riporta Italpress. L’acquisizione della Fiorentina da parte di Rocco Commisso “qualifichiamola come la capacità della Toscana, e di Firenze in modo particolare, di attrarre investimenti dall’estero. Lo saluto volentieri e spero di poter incontrare un investitore che ha deciso di fare una scommessa così importante. Lo ringrazio, anzi so quanto sta a cuore la squadra alla città di Firenze ed anch’io quando perdiamo un po’ il cuore mi si stringe, anche se non sia un appassionato di calcio”.